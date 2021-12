Ad Ice London, uno spazio dedicato alla Bingo Association

Clarion Gaming, organizzatori dell’ICE London leader a livello mondiale (1-3 febbraio 2022, ExCeL Exhibition Centre, Regno Unito), ha svelato il marchio per il nuovo Bingo Association Hub che è stato sviluppato in collaborazione tra le due organizzazioni.

L’Hub (ex Padiglione Bingo) servirà come luogo di incontro per l’industria del gioco terrestre, oltre a fornire una casa per i principali fornitori del settore tra cui Cowells Arrow, ECM Systems, Edward Thompson, Leisure Electronics, NRM, Shipley Gioco creativo e Wexel.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming ha commentato: “ICE London è nota per soddisfare le esigenze di business di ogni verticale di gioco e sono lieto di svelare la nuova identità per l’Hub che è stata creata in collaborazione con l’Associazione Bingo e si basa sul caratteristiche uniche del logo dell’Associazione Bingo. Miriamo a lavorare con tutti i nostri stakeholders nella vasta comunità ICE per offrire un evento che funzioni per loro e sono estremamente grato all’amministratore delegato della Bingo Association Miles Baron e al suo team per averci aiutato a fornire una presenza che soddisfi il bisogno di questo importante settore.

l bingo tradizionale è fondamentale per l’esperienza in fiera e come squadra lavoreremo duramente per rendere l’Hub dell’Associazione Bingo una componente “da visitare” dell’esperienza ICE London.”

ICE London (1-3 febbraio 2022, ExCeL Exhibition Centre, Regno Unito) è il più grande evento del settore del gioco d’azzardo b2b al mondo e abbraccia ogni aspetto dell’ecosistema del gioco da creatori di giochi, distributori, operatori e rivenditori, ad associazioni di categoria, enti strategici e regolatori.

Per registrarsi, visitare: www.icelondon.uk.com.

PressGiochi è media partner dell’evento.

PressGiochi