Ad Arcola arriva il primo “6” del 2020 al Superenalotto

Martedì 28 gennaio 2020, ad Arcola, in provincia di La Spezia, è stato centrato il 6 al Superenalotto. Si tratta della prima vincita del 2020. La schedina vincente da soli 2 euro vale più di 67 milioni di euro (67.218.272,10 per l’esattezza).

La sestina vincente è stata: 16, 21, 33, 50, 57, 89 – numero Jolly 52 – SuperStar 26.

Ma non è l’unico a fare festa oggi, perché ci sono tre schedine fortunate per quanto riguarda il “5” che è valso poco più di 61mila euro ai rispettivi possessori. Sono a dir poco interessanti le quote del Superenalotto per quanto riguarda il concorso di stasera. Lo dimostrano anche quelle per Superstar: il “4 stella” vale ben 42mila euro per i fortunati che l’hanno centrato. Parliamo in questo caso di tre schedine. Invece sono 88 quelle vincenti per il “3 stella”, che invece frutta poco meno di tremila euro ad ognuno dei possessori di quelle schedine fortunate.

La tabaccheria di Arcola in cui è stata effettuata la giocata vincente si chiama Il Quadrifoglio. Una delle tre vincite con cinque punti, da 61.697,57 euro, è stata realizzata in una tabaccheria di Sesto Fiorentino che, curiosamente, si chiama Il Trifoglio.