Acmi guarda al futuro: costituito tavolo tecnico per innovazione tecnologica apparecchi da gioco

In concomitanza con la prima giornata della Fiera ENADA, si è svolto a Rimini un importante Consiglio Direttivo di ACMI nel corso del quale si è discusso, tra l’altro, delle attività connesse al riordino del settore presentato nella bozza della legge delega.

In merito agli aspetti tecnici contenuti nel documento ed in particolare a quanto attiene all’innovazione tecnologica degli apparecchi, l’Associazione Nazionale dei Costruttori, ha deliberato l’avvio di un piano di attività che vedrà impegnate le principali aziende di produzione nazionali, le quali all’esito di una prima fase di studio e di condivisione, richiederanno un confronto con i principali interlocutori istituzionali, attraverso la costituzione di un tavolo tecnico.

Obiettivo prioritario dell’associazione, è quello di definire un prodotto che risponda, in primis, ai principi normativi alla tutela del consumatore e che allo stesso tempo sia garanzia di futuro per la filiera e per l’industria italiana.

