ACMI conferma Gennaro Parlati alla presidenza e rinnova il Consiglio Direttivo

Durante l’assemblea è stato inoltre annunciato l’ingresso di un nuovo associato, IGT GMS Italia, rappresentato dal consigliere dott. Carlo Mauri, che porterà all’associazione nuove competenze e idee.

L’assemblea dei soci di ACMI, l’associazione nazionale dei produttori e sviluppatori di giochi, ha confermato Gennaro Parlati alla presidenza, rinnovandogli la fiducia per il prossimo mandato.

Nel corso dell’Assemblea, tenutasi lo scorso 30 settembre, è stato anche rinnovato il Consiglio Direttivo, ora composto da:

Mauro Crivellente – Octavian Gaming, Vice Presidente

Susana Royo – Cirsa Italia, Vice Presidente

Pietro Albertalli – ASM, Consigliere

Massimo Garavaglia – Fluttersea / Sisal, Consigliere

Carlo Mauri – IGT GMS Italia, Consigliere

Giovanni Pasqualetti – Marim / Lottomatica, Consigliere

André Wessling – Novomatic Italia, Consigliere

Lorenzo Stacchini – PSM Tech, Tesoriere

«Ringrazio i soci per la fiducia e per l’impegno condiviso – ha dichiarato il Presidente Parlati – continueremo a lavorare insieme per dare forza ai nostri progetti e per tutelare la categoria, nel segno della partecipazione e della condivisione».

Con il rinnovo delle cariche, ACMI apre una nuova fase di attività e progettualità, confermando la propria presenza attiva e costruttiva nel comparto e nei confronti delle istituzioni di riferimento.

PressGiochi