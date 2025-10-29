ACMI conferma Gennaro Parlati alla presidenza e rinnova il Consiglio Direttivo

29 Ottobre 2025 - 12:21
Durante l’assemblea è stato inoltre annunciato l’ingresso di un nuovo associato, IGT GMS Italia, rappresentato dal consigliere dott. Carlo Mauri, che porterà all’associazione nuove competenze e idee.
L’assemblea dei soci di ACMI, l’associazione nazionale dei produttori e sviluppatori di giochi, ha confermato Gennaro Parlati alla presidenza, rinnovandogli la fiducia per il prossimo mandato.
Nel corso dell’Assemblea, tenutasi lo scorso 30 settembre, è stato anche rinnovato il Consiglio Direttivo, ora composto da:
Mauro Crivellente – Octavian Gaming, Vice Presidente
Susana Royo – Cirsa Italia, Vice Presidente
Pietro Albertalli – ASM, Consigliere
Massimo Garavaglia – Fluttersea / Sisal, Consigliere
Carlo Mauri – IGT GMS Italia, Consigliere
Giovanni Pasqualetti – Marim / Lottomatica, Consigliere
André Wessling – Novomatic Italia, Consigliere
Lorenzo Stacchini – PSM Tech, Tesoriere
«Ringrazio i soci per la fiducia e per l’impegno condiviso – ha dichiarato il Presidente Parlati – continueremo a lavorare insieme per dare forza ai nostri progetti e per tutelare la categoria, nel segno della partecipazione e della condivisione».
Con il rinnovo delle cariche, ACMI apre una nuova fase di attività e progettualità, confermando la propria presenza attiva e costruttiva nel comparto e nei confronti delle istituzioni di riferimento.
