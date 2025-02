Acerra: rapina in una sala scommesse, tra i quattro arrestati anche due minorenni

Quattro persone, tra cui due minorenni, sono state arrestate dai carabinieri per una rapina in una sala scommesse ad Acerra, in provincia di Napoli. Due uomini vestiti di nero sono

Quattro persone, tra cui due minorenni, sono state arrestate dai carabinieri per una rapina in una sala scommesse ad Acerra, in provincia di Napoli. Due uomini vestiti di nero sono entrati nell’esercizio di via Volturno, puntando una pistola alla tempia di un dipendente e intimandogli di lasciare il locale. Quest’ultimo è riuscito ad allertare i carabinieri, che hanno seguito le fasi del colpo in diretta grazie alle immagini di una telecamera comunale collegata al loro computer.

Dopo aver commesso la rapina, i due malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto, la cui targa è stata ripresa da un’altra telecamera. Le ricerche si sono concluse in via Deledda, dove i carabinieri hanno circondato il veicolo, costringendo i fuggitivi ad arrendersi. I quattro, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, sono stati trovati in possesso di denaro contante e di una pistola a salve priva del tappo rosso.

Secondo la ricostruzione, due dei rapinatori sono entrati nella sala con l’arma spianata, causando la fuga di alcuni clienti e costringendone altri a rifugiarsi nella toilette. Con il calcio della pistola, hanno infranto il vetro del bancone e sottratto migliaia di euro.

Due degli arrestati sono minorenni, di 15 e 17 anni; quest’ultimo era già noto alle forze dell’ordine. Gli altri due hanno 19 anni. Sono stati trasferiti rispettivamente in carcere e in un centro di prima accoglienza, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere dell’accusa di concorso in rapina aggravata.

PressGiochi