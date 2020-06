Accesso al credito per il gioco pubblico. ADASI prepara un’azione legale

L’A.D.A.S.I , Associazione delle agenzie scommesse italiane, comunica che “a seguito del comportamento tenuto da parte della maggior parte degli istituti bancari che hanno negato l'accesso al credito per la nostra categoria, il legale dell'associazione ha preparato un'azione legale da perpetrare nei confronti della Banca Nazionale d'Italia e della ABI. Obiettivo dell'azione legale è dimostrare la natura discriminatoria di tale decisione. Si coglierà l'opportunità per rivedere il codice etico bancario e permettere l'accesso al credito bancario in base al merito creditizio e all'affidabilità finanziaria...

