Acadi organizza incontro per analizzare l’impatto del Gioco Pubblico nella Regione Lazio

L’Associazione, aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, promuove un momento di dialogo con le istituzioni per mettere in luce i vari aspetti del settore del gioco pubblico nella Regione Lazio, come su tutto il territorio nazionale, a partire dagli aspetti socio-economici dei livelli occupazionali, dal contributo alle risorse pubbliche erariali, al contrasto a fenomeni di illegalità, fino al coinvolgimento delle strutture sanitarie regionali nella cura delle dipendenze, e in particolare del disturbo da gioco d’azzardo.

Durante l’incontro sarà presentato in anteprima uno studio sull’impatto sociale del gioco nella Regione Lazio curato dalla società Tolomeo Studi e Ricerca nonché lo studio “Gioco Pubblico e dipendenze nel Lazio” realizzato dall’istituto di ricerca Eurispes.

