Acadi-Confcommercio: lotta al gioco illegale riparte con Minenna

“Il regolamento operativo del Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, siglato ieri dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, insieme con il Capo della Polizia Franco Gabrielli, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri e il Comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, è un passo importante nel percorso di tutela del Comparto del Gioco Legale e di contrasto alle attività criminali. Acadi – Associazione Concessionari Giochi Pubblici – plaude all’iniziativa del Direttore, mettendosi nuovamente a disposizione in questa battaglia per il rispetto delle regole e per la sicurezza dei giocatori. Come recentemente evidenziato nel Rapporto dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) di Banca d’Italia e dall’Osservatorio Permanente su giochi, legalità e patologie di Eurispes, esiste una fisiologica correlazione tra l’eccessiva limitazione del Gioco Pubblico e il diffondersi di attività illecite. I Concessionari pubblici possono essere dunque un motore importante nella costruzione di un percorso di normalizzazione del settore che vede il Direttore Minenna in prima fila e Acadi al suo fianco”.

Lo dichiara in una nota il Presidente di Acadi-Confcommercio, Geronimo Cardia.