24 Ottobre 2025 - 22:09

Academia América Latina debutta ad ICE Barcelona 2026

24 Ottobre 2025

Clarion Gaming ha confermato il lancio di Academia América Latina, un seminario gratuito dedicato al mercato chiave dell’America Latina, che si terrà presso lo stand Enterprise all’ICE Barcelona mercoledì 21 gennaio dalle 11:00 alle 15:00.

Pensato per i partecipanti provenienti dall’America Latina e dal Brasile, il seminario sarà condotto in spagnolo e portoghese e vedrà la partecipazione di avvocati locali, rappresentanti governativi, espositori e partner associativi.

Il programma, sviluppato in collaborazione con la Polizia Nazionale e diverse autorità di regolamentazione di giurisdizioni come Perù, Colombia, Argentina, Porto Rico, Panama ed Ecuador, offrirà approfondimenti pratici su temi di grande attualità, tra cui:

  • Contrasto al mercato nero
  • Integrità nello sport
  • Le sfide ancora aperte in Brasile
  • Linee guida per costruire piattaforme competitive e conformi che rispondano alle esigenze degli utenti latinoamericani.

Ogni presentazione e discussione durerà fino a 40 minuti, offrendo ai partecipanti analisi approfondite e un dialogo interattivo con esperti del settore.

Liliana Costa, Responsabile dei Rapporti con l’America Latina di Clarion Gaming, ha dichiarato: “I professionisti del settore che parteciperanno ad Academia América Latina otterranno una panoramica strategica delle principali opportunità e dinamiche che stanno plasmando i mercati del gioco in America Latina. Esploreremo i requisiti di ingresso, le strategie di espansione e condivideremo informazioni da parte di operatori leader e stakeholder governativi. Il nostro obiettivo è favorire il dialogo, rafforzare i quadri normativi e creare occasioni di confronto tra il mercato latinoamericano e i colleghi globali.”

Promuovendo la cooperazione economica, l’innovazione e riunendo i giusti stakeholder — inclusi regolatori, operatori e innovatori del settore — contribuiremo a colmare il divario tra l’America Latina e il resto del mondo, sfruttando la piattaforma offerta dal più grande e influente evento tecnologico del settore.

Siamo impegnati nella costruzione di relazioni strategiche solide che favoriscano la crescita di un’industria latinoamericana sostenibile.”

Per maggiori informazioni e per registrarsi all’ICE Barcelona (19–21 gennaio 2026), visita: https://www.icegaming.com

 

PressGiochi

