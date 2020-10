Abruzzo: martedì si torna a parlare di giochi in Consiglio

La Quinta Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” della regione Abruzzo tornerà a discutere il Testo unificato recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” e il P.L.Testa, Quaglieri “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche” il prossimo 27 ottobre 2020, alle ore 15.00.

I termini per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti sono fissati rispettivamente per gli emendamenti : ore 10.00 di lunedì 26.10.2020; per i subemendamenti: ore 9.00 di martedì 27.10.2020. La seduta si svolgerà da remoto eccetto che per il Presidente ed il Consigliere Segretario della Commissione per i quali è, invece, prevista la partecipazione in presenza.

