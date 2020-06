La settimana politica a Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila si apre domani, martedì 30 giugno, alle 15, con la seduta straordinaria della Quinta Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”.

In programma la discussione sui progetti legge “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche” e “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”.

