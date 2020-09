Abruzzo: all’odg delle Commissioni il testo unificato sul gioco d’azzardo

In Regione Abruzzo, la settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Seconda Commissione Consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” convocata, in seduta straordinaria, per martedì 22 settembre 2020, alle ore 10.00, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo.

Mercoledì 23 settembre 2020, alle ore 15.00, è in calendario la Quinta Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, che tra i punti all’ordine del gioco, discuterà il progetto di legge (Testo unificato) sulle “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” e del progetto di legge sugli “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche”.

PressGiochi