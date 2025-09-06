Newsletter

06 Settembre 2025 - 14:44

A.tro: il 16 ottobre a Roma la presentazione del nuovo report CGIA Mestre

06 Settembre 2025

Il prossimo 16 ottobre, a partire dalle ore 11.30, presso il Palazzo Wedekind in Piazza Colonna a Roma, AS.TRO organizza l’evento di presentazione dello “STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA 2024 – FOCUS SU APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO E ON LINE”, realizzato dalla CGIA Mestre.

Lo studio -giunto alla sua quinta edizione- traccerà il perimetro della dimensione economica del comparto, attraverso i numeri reali del settore: verranno attualizzati i principali parametri -raccolta, gettito, fatturato e occupazione- che caratterizzano il gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento ed il peso specifico del settore sul sistema del gioco pubblico inteso nel suo complesso, con un’intera parte dedicata al gioco online.

Per partecipare è sufficiente contattare la segreteria AS.TRO all’indirizzo mail segreteria@assotrattenimento.it

In attesa, nei prossimi giorni, della pubblicazione del programma completo, di seguito il SAVE THE DATE dell’evento.

 

Fonte immagine: https://depositphotos.com

