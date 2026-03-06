A San Siro va in scena il Derby con vista scudetto. Inter avanti su Sisal.it a 2,20

Newsletter

06 Marzo 2026

Lo scudetto in una notte. A San Siro va in scena un Derby della Madonnina decisivo nella lotta per il tricolore: per l’Inter, che si presenta alla sfida da capolista con 67 punti, vincere vorrebbe dire avvicinarsi ancora di più al titolo; per il Milan, che insegue con 10 punti di distanza, è l’ultima occasione per restare aggrappato al sogno scudetto e riaprire la corsa al vertice. Il Milan si presenta con un curriculum di imbattibilità che dura da sei derby, con la vittoria anche in quello dell’andata.

Stavolta però, per gli esperti di Sisal, dovrebbe interrompersi la scia positiva dei rossoneri: l’Inter è infatti avanti a 2,20, si sale a 3,60 per il successo milanista, il pareggio è a 3,10. I nerazzurri sono rimasti a secco di gol nelle ultime due stracittadine, ipotesi lontana in questo match con l’opzione di vedere entrambe le squadre segnare a 1,80. Tra i risultati possibili, l’1 a 1 è quello più probabile, a 6,50, seguito dalla vittoria interista per 1 a 0, a 7,50, e lo 0-2, a 9,00. Dopo il gol decisivo nel match d’andata, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in entrambi i derby stagionali dai tempi di Kakà: la sua rete è a 2,50, ancora più probabile il gol di Leao, a 2,00. Sul fronte interista, con il bomber Lautaro Martinez fermo ai box, Chivu schiera ancora la coppia Thuram – Pio Esposito, entrambi a 3,00. Occhio all’uomo derby Calhanoglu: in 17 presenze, il turco vanta 3 gol e 4 assist, la sua firma nel match con una rete o un assist è a 3,25.

Da seguire Roma – Genoa, sfida degli ex allenatori: da una parte De Rossi, una colonna romanista, dall’altra Gasperini che ha allenato i liguri dal 2006 al 2010. I giallorossi vogliono consolidare il piazzamento Champions e partono avanti, a 1,90, la vittoria dei rossoblù vale 4,25, a 3,40 il segno X. A proposito di corsa Champions, la Juventus non molla e può fare uno scatto nel match interno con il Pisa, dove è nettamente avanti, a 1,22 contro il 14 dei toscani, ultimi in classifica. L’Atalanta vuole archiviare la battuta d’arresto con il Sassuolo, la Dea ospita l’Udinese e parte con i favori del pronostico, a 1,67, il blitz friulano è a 5,50 con il pareggio a 3,75. Altra sfida decisiva della 28esima di campionato è quella che si gioca al Via del Mare tra Lecce e Cremonese, stavolta la posta in palio è la permanenza in Serie A. Entrambe sono terzultime con 24 punti, con lo spettro della Serie B che aleggia. Sia per i giallorossi che per i grigiorossi l’unico risultato possibile è la vittoria, ma per gli esperti Sisal ad avere la meglio saranno i padroni di casa, a 2,15, il successo della Cremonese è a 4,00 mentre il pareggio, che servirebbe a poco, è a 2,90.

 

