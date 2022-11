A San Pietro di Morubio mostra sul gioco d’azzardo patologico

Dal 10 al 24 novembre, nell’ambito del Progetto regionale Veneto “Esci dai giochi” dell’Azienda ULSS 9 Scaligera legato al contrasto, alla cura e alla prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico, Villa Verità a San Pietro di Morubio (VR) ospiterà la mostra itinerante dal titolo “Azzardo: non chiamiamolo gioco”.

L’esposizione rientra nella campagna educativa promossa da Fondazione Exodus Onlus, Casa del Giovane di Pavia, Movimento No slot, Magazine Vita, Unilab e Anci al fine di sensibilizzare la cittadinanza contro la “nuova droga dell’azzardo” e i suoi possibili rischi.

La mostra, a ingresso gratuito, racchiude sessanta vignette umoristiche, sessanta immagini pungenti come pretesto per farsi qualche domanda – come affermato da don Antonio Mazzi, Presidente della Fondazione Exodus Onlus – per cominciare a cambiare l’approccio, per tornare a educarci a un sano divertimento.

PressGiochi