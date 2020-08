A luglio le slot di IGT premiano quattro giocatori con vincite per un totale di 10mln di $

International Game Technology ha annunciato che le sue slot Wheel of Fortune®, Powerbucks® Slots e Megabucks® hanno continuato a far sognare i giocatori assegnando quattro enormi jackpot per un totale di oltre $ 10 milioni a luglio.

I giocatori di slot fortunati hanno vinto i seguenti jackpot da oltre un milione di dollari sui giochi IGT:

L’8 luglio, un giocatore di slot Wheel of Fortune ha vinto $ 2.801.125 al Fitz Casino & Hotel di Robinsonville, Miss.

Il 19 luglio, un giocatore di slot online Powerbucks ha vinto CA $ 1.302.836 giocando a Wheel of Fortune Exotic Far East in Ontario, Canada

Il 22 luglio, un giocatore di slot Megabucks ha vinto $ 3.854.682 al Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood di Hollywood, in Florida.

Il 25 luglio, un giocatore di slot Megabucks ha vinto $ 3.002.952 in un casinò negli Stati Uniti occidentali.

PressGiochi