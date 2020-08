A Latina, sale giochi, sale scommesse e bingo chiusi dopo le 02,45

Nuovi orari di apertura e di chiusura per i locali ed alcune attività a Latina, tra cui sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Nella giornata di ieri, a firma del vice sindaco Maria Paola Briganti, è stata emanata una nuova ordinanza che rientra negli atti per la “gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Come si legge nel provvedimento a partire dalla mezzanotte del 14 agosto 2020, e fino a nuove disposizioni, le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande ed artigianali del settore alimentare (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono osservare il seguente orario massimo di apertura e chiusura: tutti i giorni dalle 4 alle 02:45 del giorno successivo. Per le attività di ballo all’aperto, sale giochi, sale scommesse e sale bingo l’orario di chiusura non deve essere oltre le 02,45.

“All’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio – si legge nell’ordinanza – deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori. L’orario applicato deve essere esposto in modo ben visibile alla clientela ed indicato il numero massimo di soggetti ricevibili all’interno del locale, nel rispetto delle Linee Guida nazionali e regionali in materia di sicurezza sanitaria”.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi, “si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità e verrà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro”.

PressGiochi