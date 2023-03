A Enada il battesimo italiano di Endorphina, con le slot che spingono sulle emozioni forti

In Italia da meno di un anno, Endorphina è già presente in 27 Paesi tra i quali molti europei e l’America Latina, compresa l’Argentina. Nella top five dei produttori di

In Italia da meno di un anno, Endorphina è già presente in 27 Paesi tra i quali molti europei e l’America Latina, compresa l’Argentina. Nella top five dei produttori di slot on line, ha un catalogo con 120 giochi, in gran parte sviluppati in base alle culture e ai gusti dei singoli mercati. Divisi per aree tematiche, sono tutti giochi che puntano alle suggestioni forti, soprattutto quelli delle categorie “etnica” e “horror”.

Nata 10 anni fa nella Repubblica Ceca, dove si trova ancora il quartier generale, si è sviluppata fin da subito con un’ottica internazionale e oggi nello staff meno della metà delle persone sono ceche.

Anche per loro questa è stata la prima edizione di Enada. Che, a detta di Khadija El Abi, sales manager intervistata da Press Giochi poche ore prima che la manifestazione riminese chiudesse i battenti, è andata molto bene per il numero e la qualità dei contatti.

PressGiochi