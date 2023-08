A Chicago in arrivo la roulette del terrore!

Dal 28 settembre fino ad Halloween, sarà attiva nel centro commerciale The Arboretum of South Barrington la nuova “Terror Roulette” – realizzata da IWG Production da un’idea del pluripremiato esperto

Dal 28 settembre fino ad Halloween, sarà attiva nel centro commerciale The Arboretum of South Barrington la nuova “Terror Roulette” – realizzata da IWG Production da un’idea del pluripremiato esperto di tracciati misteriosi Scott Swenson – un’esperienza horror interattiva piena di paura e suspense. Non si tratta di una roulette in piena regola, ma di una mega attrazione che invita i partecipanti a diventare parte di una storia coinvolgente in cui il cattivo, noto come “The Dealer”, detiene letteralmente tutte le carte.

The Dealer presiede un regno sinistro, pieno di una schiera di assassini maniacali, ognuno con la propria specialità assassina, che offre un’avventura adrenalinica, combinando “sfide da batticuore” con una dinamica evoluzione narrativa.

Il mazzo di carte del Dealer determina il destino degli ospiti, che in ogni stanza in cui approdano vengono fatti girare sulla piattaforma (da qui il nome roulette) e indirizzati verso gli orrori della stanza accanto.

Man mano che gruppi di otto persone navigano nell’esperienza, saranno “separati e rimescolati”, assicurandosi che ogni incontro presenti nuovi terrori e sorprese. Alcuni individui possono persino essere costretti ad affrontare da soli le loro paure più profonde.

Prima dell’inizio dell’esperienza, a tutti i partecipanti sarà richiesto di firmare una liberatoria ed ovviamente è prevista la possibilità di fuggire dal gioco, qualora non si sia in grado di reggerne l’impatto.

Pressgiochi