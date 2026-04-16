Newsletter

16 Aprile 2026 - 19:59

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Firenze: sottoscritto protocollo tra Società della Salute di Firenze e CGIL, CISL e UIL per prevenire il GAP

Promuovere e diffondere consapevolezza sul gioco d’azzardo patologico direttamente all’interno delle imprese e degli ambienti di lavoro, grazie a campagne mirate, iniziative, percorsi formativi e altri interventi del genere. È

16 Aprile 2026

Share the post "Firenze: sottoscritto protocollo tra Società della Salute di Firenze e CGIL, CISL e UIL per prevenire il GAP"

Stampa pagina

Promuovere e diffondere consapevolezza sul gioco d’azzardo patologico direttamente all’interno delle imprese e degli ambienti di lavoro, grazie a campagne mirate, iniziative, percorsi formativi e altri interventi del genere. È l’obiettivo del Protocollo sottoscritto tra la Società della Salute di Firenze e le organizzazioni sindacali CGIL Firenze, CISL Firenze-Prato e UIL Firenze volto proprio allo sviluppo di azioni di sensibilizzazione e prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) nei luoghi di lavoro dell’area metropolitana fiorentina.

Il protocollo è stato firmato dall’assessore al Welfare e presidente Società della Salute Nicola Paulesu e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali Giancarla Casini, CGIL Firenze, Marco Bucci, CISL Firenze -Prato, Rocco Brasile, UIL Firenze.

Si tratta di un ulteriore tassello del progetto dedicato al Gioco d’azzardo patologico messo in campo dalla Società della Salute di Firenze da inizio 2025, in coprogettazione con CAT cooperativa sociale, gruppo Incontro Società cooperativa sociale, associazione Progetto Arcobaleno APS, che ha visto interventi ad ampio raggio in ambito scolastico e sul territorio, grazie anche a un’unità di strada specifica. I contesti di lavoro sono stati individuati come un ambito strategico per promuovere informazione corretta, prevenzione e intercettazione precoce delle situazioni di rischio.

Il Protocollo prevede una serie di azioni integrate che includono campagne informative attraverso materiali cartacei e digitali, organizzazione di giornate tematiche e iniziative nei luoghi di lavoro, percorsi formativi rivolti a delegati sindacali, RLS, dirigenti e lavoratori, con focus sul riconoscimento dei segnali di rischio, sulla gestione del debito e sull’accesso ai servizi territoriali, attivazione e potenziamento di punti informativi e canali di orientamento verso i SerD e i servizi dedicati, attività di monitoraggio e valutazione dell’impatto delle iniziative, con report condivisi tra le Parti. Il Protocollo si inserisce nel quadro delle politiche regionali di contrasto alle dipendenze, in attuazione del Piano regionale 2024-2026 per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei disturbi correlati al gioco d’azzardo, e rafforza l’impegno congiunto delle istituzioni sociosanitarie e delle rappresentanze sindacali nella tutela della salute pubblica. Un’intesa che si muove nel solco dell’accordo quadro già predisposto da ANCI con i sindacati sul tema del gioco d’azzardo patologico.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Firenze: sottoscritto protocollo tra Società della Salute di Firenze e CGIL, CISL e UIL per prevenire il GAP

Olanda, gioco online in stallo: il GGR a 602 milioni di euro nel secondo semestre 2025

Entain Q1 2026: ricavi +3% e volumi in forte crescita (+8%). Confermata la guidance sull’online

Roma: slot accese oltre gli orari consentiti, sanzionato il titolare della sala giochi

UK, il BGC lancia la serie “Myth Busters” per fare luce su scommesse e gioco regolamentati

Global Starnet, Vaccari (PD): “Servono trasparenza e verifiche sulle concessioni dei giochi”

Gioco online, la Francia presenta nuovo progetto di legge in Ce

Danimarca, via libera in Ce per il progetto di legge su pubblicità al gioco e poteri di vigilanza del Spillemyndigheden

Genova, il 5 giugno il convegno nazionale sull’azzardo: focus su costi sociali, mafie e nuove dinamiche

BetMGM: ricavi Q1 a 696 milioni (+6%), ma taglia la guidance 2026

Giornata nazionale del Made in Italy, D’Angelo (Sapar): “Le PMI di gestione sono un patrimonio da non disperdere con un riordino del gioco fisico”

Salone Antiriciclaggio: il Focus Gaming riunisce a Roma operatori e istituzioni sui rischi AML nel settore del gioco

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter