ADM, rapporto risultati 2025: dai giochi 11,5 miliardi di euro per l’Erario

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato il rapporto che evidenzia i risultati conseguiti nel corso del 2025.

“L’Agenzia esercita il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, tutelando il cittadino attraverso il contrasto agli illeciti, garantendo gli interessi dell’erario attraverso la riscossione dei tributi, gestendo il mercato attraverso concessioni e atti regolamentari”.

“Oltre al settore doganale, da cui ADM ha riscosso 21,7 miliardi di euro tra dazi e Iva all’importazione nel 2025, le attività svolte sono dirette alla regolazione e al controllo dell’intero comparto dei giochi in cui l’Agenzia opera anche al fine di disegnare le linee guida per una dinamica e razionale evoluzione del settore. Inoltre, unitamente ad altri organi (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, SIAE), l’Agenzia verifica la regolarità del comportamento degli operatori (concessionari) anche in merito al rispetto del divieto di gioco dei minori e alla tutela dei giocatori affetti da ludopatia. Da questo settore l’Agenzia ha riscosso 11,5 miliardi di euro nel 2025”, si legge nel rapporto.

Nel corso del 2025, per il settore Giochi ADM ha posto in essere le azioni necessarie per garantire tutto il supporto tecnico all’elaborazione delle norme di attuazione della Delega fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111.

AREA CONTROLLI – Nel settore dei Giochi, in coerenza con i contenuti della legge di riordino del Comparto Giochi, il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, l’Agenzia ha informato la sua azione ai principi cardine della legalità, con lo scopo precipuo di elevare la qualità dell’offerta dei giochi pubblici e assicurare un ambiente di gioco sicuro e responsabile. In particolare, è stato consolidato il presidio degli esercizi che svolgono attività nel settore ed è stata potenziata l’attività di contrasto e repressione del gioco illegale e minorile, aumentando il livello di sicurezza e le possibilità di controllo della rete del gioco pubblico anche online.

Obiettivo 4 : Servizi Giochi

Percentuale di certificazioni di esito positivo delle verifiche di conformità sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento emesse entro 30 giorni

L’indicatore misura la capacità di ridurre i tempi di rilascio delle certificazioni con esito positivo delle verifiche di conformità sugli apparecchi di gioco per migliorare l’attività provvedimentale e amministrativa per l’istituzione, la regolamentazione e lo svolgimento dei giochi.

Percentuale di controllo delle autodichiarazioni finalizzate alla iscrizione all’albo RIES, dei soggetti iscritti e ancora non controllati

Anche in questo caso, l’indicatore misura la percentuale di autodichiarazioni verificate sul totale di quelle presentate dagli operatori del settore Giochi, al fine di individuare eventuali errori e, secondo una prospettiva customer oriented, consentire agli operatori le relative rettifiche.

Obiettivo 8: Controlli Giochi

Numero complessivo controlli nel settore giochi

L’indicatore misura l’attenzione posta dall’Agenzia sui controlli in tutto il settore dei giochi, attraverso il rafforzamento degli strumenti di analisi del rischio al fine di innalzare il livello di sicurezza e di presidio della rete del gioco pubblico anche online.

Indice di presidio sale scommesse, Bingo e VLT

L’indicatore misura il numero di esercizi (sale scommesse, Bingo e VLT) controllati dall’Agenzia in rapporto alla platea di riferimento.

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