A Buenos Aires, Codere Online integra i giochi Zitro

Dopo il debutto di Codere Online a Buenos Aires City nel dicembre scorso anno, attraverso il sito www.codere.bet.ar ,con una licenza iniziale di 5 anni concessa dalla Loteria de la Ciudad de Buenos Aires, Sociedad del Estado (LOTBA), il gruppo spagnolo ha aggiunto la suite dei giochi online certificati del provider Zitro, che hanno avuto anch’essi l’approvazione della Lotba.

“Dopo anni di strepitoso successo nei casinò tradizionali di tutto il mondo, i giocatori della città autonoma di Buenos Aires possono ora godersi questi giochi, tra cui il riuscitissimo Pick Win, dal proprio cellulare, tablet o desktop”, afferma un comunicato stampa. L’accordo vede Zitro Digital, la business unit online di Zitro, continuare la sua strategia di espansione tra i mercati regolamentati della regione .

“Lavoriamo continuamente per portare la migliore offerta di intrattenimento ai clienti in Argentina, e per questo abbiamo un partner che ci fornisce un portafoglio molto ampio di video bingo online e giochi di video slot Zitro, che ha dimostrato di essere un successo nel paese basati sui casinò”, ha affermato Salo Leder, Direttore regionale di Codere Online.