888 Holdings: operazioni in calo durante il primo trimestre

Pubblicando un aggiornamento commerciale per il primo trimestre del 2022, 888 ha dettagliato un calo delle entrate aziendali su base annua del 18% a $ 224 milioni (2021: $ 273 milioni), un calo percentuale che è stato rispecchiato dai suoi guadagni B2C, che sono scesi da $ 263 milioni a $ 215 milioni.

Un’analisi della performance B2C ha visto le entrate delle scommesse diminuite del 42%, attribuite dall’azienda anche a un calo del 28% delle puntate, all’aumento della promozione, alle vincite dei clienti e alla chiusura delle sue attività nei Paesi Bassi nella seconda metà del 2021 per motivi normativi.

La società ha sottolineato, tuttavia, che i suoi ricavi delle scommesse sono aumentati del 19% rispetto al quarto trimestre del 2021, mentre il CEO Itai Pazner ha evidenziato gli investimenti statunitensi di 888 e l’acquisizione di William Hill. “L’inizio del 2022 è stato un altro intenso periodo di progresso per 888. Abbiamo lanciato in Michigan e Ontario, con la Virginia che dovrebbe seguire a maggio”, ha osservato Pazner. “Dopo aver rivisto i termini della transazione per William Hill e completato un collocamento azionario per finanziare in parte l’accordo, siamo sulla buona strada per completare a giugno e continuare a realizzare il nostro piano per costruire un leader globale di scommesse e giochi online”.

888 ha registrato tuttavia il calo anche nei guadagni del casinò, che sono scesi del 14% su base annua da $ 221 milioni a $ 191 milioni, mentre anche la divisione B2B ha registrato un calo delle entrate del 6% a $ 215 milioni (2021: $ 263 milioni).

Nonostante le carenze, i ricavi del primo trimestre di 888 hanno rappresentato un aumento sequenziale rispetto ai guadagni del quarto trimestre 2021: i ricavi delle scommesse sono aumentati del 19% da un trimestre all’altro (4° trimestre: $ 20 milioni) e i ricavi B2B di un piccolo 1% (4° trimestre: $ 213 milioni), sebbene i casinò anche le entrate sono diminuite dell’1% tra i due periodi (Q4: $ 192 milioni).

Il gruppo ha anche evidenziato la performance in “mercati chiave regolamentati” come Stati Uniti, Romania e Portogallo, che hanno registrato una crescita dei ricavi insieme ai guadagni su base annua in Italia, che hanno fornito un baluardo contro un calo degli utili nel Regno Unito.

Al di fuori dell’Europa, l’azienda ha completato un investimento in 888AFRICA per rafforzare la sua posizione in un “mercato degli investimenti a lungo termine”. In Nord America, nel frattempo, la società è stata in grado di ottenere una licenza in Ontario, lanciare il suo prodotto World Series of Poker nello stato del Michigan e sta preparando il prodotto SI Sportsbook per le operazioni in Virginia, per consolidare la sua posizione nel continente.

