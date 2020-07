888 Holdings nomina Limor Ganot nuovo Consigliere non esecutivo indipendente

888 Holdings ha nominato Limor Ganot come Consigliere non esecutivo indipendente dal 1 ° agosto. Ganot attualmente è il partner di gestione di Gefen Capital, un fondo di capitale con sede USA-Israele che mira a investimenti in startup tecnologiche dirompenti. Fa anche parte del gigante del comitato consultivo dei pagamenti Diners Club International e in precedenza ha ricoperto il ruolo di co-direttore generale del conglomerato israeliano Alon Blue Square.

Brian Mattingley, Presidente del Consiglio di amministrazione, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Limor nel consiglio di amministrazione di 888. Il suo coinvolgimento come leader in una vasta gamma di attività, insieme alla sua comprensione delle tecnologie dirompenti, sarà di notevole beneficio per 888 mentre continuiamo a crescere e svilupparci come leader globale nei giochi online”. Alla fine del mese scorso l’operatore ha rivelato che prevede di battere le previsioni di entrate e utili per il 2020, nonostante l’interruzione causata dal Coronavirus. Pur riconoscendo che il crollo economico causato dalla pandemia potrebbe danneggiare le entrate nella seconda metà, ha affermato che una forte performance del poker online e una solida ripresa delle scommesse sportive hanno integrato la migrazione dei consumatori all’igaming.

PressGiochi