888: calo del 10% nel terzo trimestre

888 conferma la previsione di un calo dei ricavi del 10% su base annua 466,8 milioni di euro per il terzo trimestre dell’anno finanziario 2023.

L’operatore il mese scorso aveva previsto un calo del 10% nelle entrate del terzo trimestre a causa di una serie di fattori tra cui cambiamenti di conformità nei mercati delle dot.com, con una ripresa più lenta nell’attività dei clienti e nei ricavi rispetto a quanto inizialmente previsto.

888 conferma questo calo per i tre mesi fino al 30 settembre.

Entrando più nel dettaglio sulla performance della divisione, 888 afferma che il punto saliente principale è stata la crescita nel segmento della vendita al dettaglio. Qui, i ricavi sono aumentati dell’1% su base annua, grazie al miglioramento dell’offerta di prodotti attraverso investimenti in terminali di scommesse self-service e cabine da gioco. Tuttavia, ciò è stato leggermente controbilanciato dai risultati sportivi favorevoli ai clienti.

Per quanto riguarda l’online, il business online del Regno Unito e dell’Irlanda ha registrato un calo dei ricavi del 10%. Ciò è dovuto all’impatto continuo di cambiamenti adottati nel gioco responsabile e di un approccio di marketing perfezionato, nonché a un margine di vincita netto delle scommesse inferiore alle aspettative dai risultati sportivi di settembre.

Per quanto riguarda le operazioni internazionali, i ricavi sono diminuiti del 19% e gli attivi medi mensili sono diminuiti del 2%. 888 rileva un impatto significativo e continuo derivante dai cambiamenti di conformità nei mercati delle dot.com, in particolare nel Medio Oriente. Segnala inoltre una ripresa più lenta delle entrate e dell’attività dei clienti rispetto a quanto inizialmente previsto.

Il gruppo fa riferimento anche all’impatto della sua acquisizione delle attività di William Hill. L’operatore ha acquisito le attività non statunitensi di William Hill da Caesars per 1,95 miliardi di sterline nel luglio dello scorso anno. Il gruppo si è anche integrato in William Hill online, mentre è avvenuta l’integrazione iniziale della piattaforma di trading globale proprietaria di William Hill nella piattaforma interna di 888. Pertanto, alcuni sport vengono ora scambiati all’interno del gruppo da un unico motore di trading.

Tuttavia 888 prevede che le aspettative per il quarto trimestre rimangono sostanzialmente le stesse, con un calo sulle entrate stimato nell’1%. Per quanto riguarda l’intero anno, il margine EBTIDA rettificato sarà compreso tra il 18% e il 19%, lo stesso delle previsioni del mese scorso. Inoltre, 888 fa riferimento alla situazione attuale in Israele affermando che cercherà di dare priorità alla sicurezza e al benessere di oltre 500 colleghi in Israele e delle loro famiglie.

