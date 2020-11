X Factor. Blind si prende la scena e diventa uno dei papabili vincitori, a 4.00. Su Sisal Matchpoint Blue Phelix e Vergo a rischio eliminazione

Alla vigilia di un nuovo Live di X Factor, i Melancholia restano saldamente in cima alle preferenze degli esperti di Sisal Matchpoint ma Blind, il rapper della squadra Under uomini di Emma, convince sempre di più e si accredita come papabile vincitore. Il Gruppo di Foligno, capitanato da Manuel Agnelli, rafforza la sua posizione di favoritissimo, scendendo dal 3.00 della scorsa settimana a 2.50, ma anche Blind scala posizioni e, complici anche i 2 milioni di visualizzazioni su Youtybe del suo inedito “Cuore nero”, scende da 4.50 a 4.00.

A quota 4.00 altre due possibili vincitrici del talent, entrambe della squadra Under donne di Hell Raton: Mydrama e Casa di Lego. Molto staccati gli altri concorrenti, a 20.00 Cmqmartina e i Little Pieces of Marmelade con Vergo a 25.00 e a 33.00 sia Naip che Blue Phelix. Sono proprio loro i più indiziati alla quarta eliminazione dello show, più di tutti è in pericolo Blue Phelix, a 2.50, ma anche Vergo e Naip – entrambi della squadra di Mika, rischiano molto, rispettivamente a 3.00 e 4.00. Per il 70% degli scommettitori, ad abbandonare la competizione questa volta sarà Blue Phelix.

Hell Raton, unico dei 4 giudici ad avere ancora la squadra al completo, mantiene la posizione di favorito per la vittoria a 1.90, la seconda scelta dei bookie è Manuel Agnelli a 2.75. Emma ha ancora qualche chance, a 3.50, mentre Mika chiude la classifica a 16.00.

PressGiochi