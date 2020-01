Coppa Italia, in campo le big. Tutto facile per Napoli e Lazio, vanno avanti anche Inter, Juventus, Milan e Atalanta

Scendono in campo le big agli ottavi di finale di Coppa Italia, comincia il Napoli che, contro il Perugia, ha l’occasione di interrompere il momento negativo che sta attraversando in campionato. Dopo aver iniziato il nuovo anno con le due sconfitte contro Inter e Lazio, la squadra di Gattuso ha ottime chance di tornare alla vittoria: secondo gli esperti di Sisal Matchpoint infatti, nel match contro gli umbri guidati dal neo allenatore Serse Cosmi i campani sono nettamente avanti, a 1.18, si sale a 15.00 per il successo del Perugia, il pareggio vale 7.50. Netto anche il vantaggio del Napoli per il passaggio turno, a 1.08 contro il 7.50 dei grifoni.

Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 98% ha puntato sul passaggio turno degli azzurri. Tutto facile anche per la Lazio – campione in carica della competizione – che inizia contro una Cremonese in affanno, con appena 3 vittorie nelle ultime 10 partite tra Serie B e Coppa Italia. Gara senza storia secondo il pronostico, i biancocelesti conducono a 1.18, l’exploit dei lombardi vale ben 18 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 7.50. Ampio turn over nella Lazio, ma Inzaghi sembra non voler fare a meno del capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, la cui doppietta si gioca a 3.30.

Più difficile l’impegno dell’Inter che affronta il Cagliari. I nerazzurri sono favoriti, i sardi infatti non vincono da 5 turni e hanno collezionato ben 4 sconfitte consecutive: il successo degli uomini di Conte è a un facile 1.38, arriva a 8.00 quello dei rossoblù, il pareggio viaggia a quota 5.00. Inter con un piede ai quarti di finale, proposti a 1.16, si sale a 5.25 invece per la qualificazione del Cagliari. Si prosegue con un Fiorentina – Atalanta che promette spettacolo, la viola è tornata alla vittoria al Franchi nel match contro la Spal, mentre i nerazzurri, fermati dall’Inter, puntano molto su una competizione che è nelle loro corde. Le quote sono dalla parte degli uomini di Gasperini, a 2.10, il successo dei toscani si gioca a 3.25, il segno X nei 90 minuti è a 3.75.

La Dea è avanti anche nelle quote sul passaggio ai quarti, a 1.57, a 2.40 quello della viola. Il Milan dà segnali di progresso e anche contro la Spal è in odore di vittoria, a 1,44 contro il 7.00 dei ferraresi. Ancora una volta, Ibrahimovic dovrebbe lasciare la sua firma nel match, il gol dello svedese nei 90 minuti è proposto a 2.00. Pronostico squilibrato quello di Juventus – Udinese, nonostante i friulani siano reduci da tre vittorie consecutive, i bianconeri di Sarri conducono a un rasoterra 1.25, contro la vittoria dell’Udinese data a 12.00.

PressGiochi