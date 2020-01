ICE 2020. L’industria sostiene la Consumer Protection Zone con un finanziamento di 40mila £

Il supporto per la Consumer Protection Zone (CPZ) dell’ICE London continua a crescere con otto importanti marchi di gioco internazionali che prestano il loro sostegno all’iniziativa di responsabilità sociale, portando i contributi a £ 40.000 un mese prima dell’apertura di ICE London 2020 (4-6 febbraio, ExCeL London, UK).

Gli organizzatori dello spettacolo Clarion Gaming hanno ricevuto il sostegno di 888 Holdings, ALEA, bet365, Genting Casinos, GVC Group, Kindred Group PLC, LeoVegas Group e Videoslots con tutti i proventi della sponsorizzazione destinati a un ente benefico nominato dagli sponsor e annunciato prima del più grande evento di tecnologia di gioco al mondo che accoglie oltre 35.000 visitatori a Londra.

Commentando il supporto per quella che sarà la terza edizione della Consumer Protection Zone che si terrà nell’ambito dell’ICE London, Ewa Bakun, direttore di Industry Insight e Engagement presso Clarion Gaming, ha dichiarato: “Siamo lieti che, grazie ai nostri generosi sponsor, abbiamo già superato il totale di £ 35.000 che siamo stati in grado di presentare alla Gordon Moody Association nel febbraio 2019. Per noi organizzatori è molto incoraggiante che questa iniziativa stia attirando un così forte sostegno da parte del settore. Nel 2020, abbiamo preso la decisione di migliorare ulteriormente la posizione della CPZ nell’area espositiva e aumentare l’impronta dell’area del 30 percento su base annua. Ricevere questo livello di sostegno evidenzia che la crescita della zona è in linea con l’importanza che l’industria attribuisce alla responsabilità sociale”.

PressGiochi è media partner dell’evento e sarà presente allo stand SD5-C