600mila euro a Milano con una quaterna secca sulla ruota di Bari

La vincita più alta del concorso del Lotto di sabato 22 gennaio 2022, è arrivata a Milano per il valore di 600.000 euro. Una quaterna secca con i numeri 1-6-17-68 sulla ruota di Bari con una puntata di appena 5 euro.

Altre belle vincite ieri sono arrivate a Roma e Pioltello per il valore di 36mila e 25mila euro ciascuna e a Cervia per 22mila euro.

Il Simbolotto, il gioco opzionale abbiato al Lotto che grazie a cinque simboli permette a tutti i possessori di una schedina di realizzare vincite aggiuntive, ha premiato un giocatore di Monte Porzio Catone con una vincita da 10mila euro. Per il mese di gennaio il gioco in automatico è abbinato alla ruota di Bari.

Sabato, nel complesso, sono state realizzare 213mila giocate vincenti, per un totale di 8,8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 75,2 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora l’8 di Napoli che manca da 118 estrazioni, il 71 della ruota di Cagliari e il 67 della ruota di Firenze.

PressGiochi