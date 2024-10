50 Free Spin su Esqueleto Explosivo 3 e molto altro per la nuova Welcome Offer di StarCasinò

StarCasinò ha annunciato questa settimana un’anteprima per tutti gli appassionati in Italia: Esqueleto Explosivo 3, il nuovo capolavoro del provider Thunderkick, è disponibile in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 9 ottobre 2024, ben prima del suo lancio ufficiale previsto per il 7 novembre 2024.

Contestualmente al lancio della nuova slot, il brand ha anche aggiornato la sua Welcome Offer per dare il massimo valore a chi desidera provare il nuovo titolo. I dettagli dell’offerta di benvenuto su StarCasinò sono davvero imperdibili! Il brand offre per prima cosa 50% di Bonus Cashback fino a 2.000 euro. Inoltre, non solo è presente il Bonus Cashback fino a 50 euro su Crazy Time, ma la nuova promozione interessa anche il nuovo gioco di Thunderkick: ci sono 50 Free Spin su Esqueleto Explosivo 3! Dopo la convalida del conto gioco, infatti, i nuovi utenti riceveranno 50 giri gratis sulla slot Esqueleto Explosivo 3, l’avvincente avventura a tema messicano, rinomata per la sua grafica colorata e meccaniche coinvolgenti. I Free Spin sono disponibili esclusivamente sull’App di StarCasinò, offrendo un’esperienza di gioco fluida e ottimizzata per dispositivi mobili.

Fabio Denegri, Head of Sport & Gaming in Betsson Group Italia, commenta: “Siamo entusiasti di offrire ai nostri nuovi utenti una promozione così ricca e vantaggiosa. Crediamo che queste offerte diano agli appassionati del settore la possibilità di esplorare la nostra vasta gamma di giochi in modo coinvolgente e sicuro, e siamo certi che apprezzeranno l’opportunità di entrare a far parte della famiglia di StarCasinò e scoprire la nostra rosa di slot e giochi, di alta qualità e mobile-friendly.”

PressGiochi