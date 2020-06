43 giorni per lo scudetto. La Juventus resta la favorita su Sisal Matchpoint, a 1.50

È iniziato il countdown verso il 20 giugno, la data tanto attesa della ripresa della Serie A.

Il campionato si è fermato proprio nel momento in cui la lotta per lo scudetto si faceva più avvincente che mai, con Juventus e Lazio separate da appena un punto e con l’Inter in agguato, distante a 9 punti ma con una partita in più da recuperare rispetto alle avversarie. La corsa verso il titolo riprende ora con una maratona serratissima, si giocherà praticamente tutti i giorni fino ad agosto e dopo uno stop che, così lungo, i calciatori non avevano mai sperimentato. Una pausa forzata che potrebbe incidere sulle forze in campo e, chissà, sovvertire il pronostico scudetto.

Non secondo gli esperti di Sisal Matchpoint che continuano a indicare la Juventus come principale favorita al titolo, a un rasoterra 1.50. I bianconeri hanno il vantaggio della rosa più ampia rispetto ai biancocelesti, una risorsa importante più che mai in vista di un calendario fittissimo. La squadra di Inzaghi può ancora giocarsela, ma insegue a 3.25. Ancora più indietro l’Inter di Conte, l’impresa scudetto dei nerazzurri si gioca a 9 volte la posta. Cosa ne pensano gli scommettitori?

Anche loro non hanno cambiato idea, il 57% è ancora sicuro del nono titolo consecutivo della Juventus, il 22% ha puntato sull’Inter, solo il 10% crede nello scudetto della Lazio.

PressGiochi