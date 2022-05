4 utili motivi per cui comprimere i file PDF

Con Soda PDF Comprimere PDF è un’operazione veramente semplice e veloce, ma ti sei mai chiesto perché sia utile comprimere i file PDF?

Scopriamo i 4 motivi più utili allora!

Risparmia spazio di archiviazione

Il motivo più ovvio per comprimere un PDF (così come qualsiasi formato di file) è che ti fa risparmiare molto spazio di archiviazione.

Non importa se archivi i tuoi file sul disco rigido del tuo computer o su uno strumento cloud, come Google Drive e OneDrive, risparmierai molto spazio e sarai in grado di archiviare più file.

Mentre la maggior parte dei computer ora ha una capacità di archiviazione sufficiente per ospitare molti file di grandi dimensioni, gli archivi cloud hanno uno spazio di archiviazione limitato, soprattutto per coloro che non vogliono pagare per spazio aggiuntivo.

Ad esempio, Google Drive ti consente di caricare file di dimensioni massime di 25 MB. Pertanto, se il tuo file supera questa dimensione, non sarai in grado di caricarlo, archiviarlo o condividerlo sullo strumento cloud.

La compressione dei PDF può ridurne le dimensioni da 10 a 100 volte, lasciandoti molto spazio di archiviazione. Niente più PDF ingombranti e spazio di archiviazione intasato. Ora puoi archiviare più file sul tuo PC o sul cloud storage senza compromettere la qualità del documento.

Trasferimento più veloce

Potresti aver notato che quando desideri inviare file di grandi dimensioni tramite email o condividerli tramite programmi/app di condivisione file online, a volte non è possibile.

Ciò è dovuto al fatto che esistono limitazioni in termini di dimensioni dei file inviati.

Come accennato in precedenza, Google Drive consente di caricare, quindi condividere, file fino a 25 MB per file. Quando comprimi i PDF e ne riduci le dimensioni, li rendi compatibili per l’invio, indipendentemente dalla limitazione delle dimensioni degli strumenti di condivisione o delle email.

Inoltre, i file compressi consentono un trasferimento più veloce. È perché riduce i tempi di invio e download dei file.

Quindi, puoi inviare PDF via email o altri strumenti di condivisione molto più velocemente.

Gestione dei file

Uno dei migliori vantaggi della compressione PDF è che ti consente di comprimere un batch di file in uno. Non stiamo parlando solo di 10 o 20 file, ma anche 100 o 1000 file alla volta.

Inoltre, quando si comprimono file di massa, li si ottiene in un file zippato. Ciò significa che li hai raccolti e organizzati in un unico posto, quindi non devi perdere tempo a cercarli sul tuo computer.

La cosa migliore della compressione di massa è che non solo li organizzi, ma crei anche testo ricercabile. In altre parole, puoi cercare porzioni di testo all’interno del file compresso. In questo modo risparmierai molto tempo nella ricerca di informazioni particolari. Inoltre, rende più comodo l’accesso e il lavoro con il file, soprattutto quando si lavora con un team (colleghi) sugli stessi file.

Migliore archiviazione e backup dei file

Una delle caratteristiche più importanti dei file è la loro archiviazione e backup. L’archiviazione dei file viene utilizzata per raccogliere più file in un unico per facilitare il trasferimento e l’archiviazione. Il backup, d’altra parte, garantisce che siano al sicuro in caso di problemi con il nostro computer o dispositivo mobile. Anche negli eventi in cui il tuo dispositivo si perde o si guasta, i tuoi file sono pronti per il backup da un altro dispositivo.

Parlando di sicurezza dei file in generale, non possiamo dimenticarci la sicurezza online. Come forse saprai, i file non compressi possono essere danneggiati se inviati sul web. Tuttavia, i file compressi non possono, prevenendo così il danneggiamento dei dati e preservandone l’integrità.

