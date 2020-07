34esima “Serie A”: Juve e Inter favorite su Lazio e Roma

Inizierà domani e terminerà lunedì la 34esima giornata di “Serie A”. Ecco le quote proposte da Better. Aprirà la kermesse della massima serie la sfida del “Bentegodi” con il Verona (a 6,50) che ospiterà la favorita Atalanta (a 1,40); a seguire il Cagliari (a 3,10) riceverà il Sassuolo (a 3,15); chiuderà le partite del sabato il match del “Meazza” tra l’ottimo Milan (a 1,50) di mister Pioli e l’ostico Bologna (a 5,75) dell’ex Mihajlovic. Sei partite si disputeranno domenica. I favori del pronostico Better sono per il Genoa (a 1,87) che nel “big match salvezza” ospiterà il Lecce (a 3,85) e il Napoli (a 1,48) che allo stadio “San Paolo” affronterà l’Udinese (a 6,50).

La vittoria della Fiorentina, che riceverà il Torino, vale il doppio della posta mentre il successo dei granata è quotato a 4,10. Il blitz della Sampdoria a Parma è quotato a 2,70, i tre punti per i ragazzi di mister D’Aversa sono a 3,05. Allo stadio “Mario Rigamonti” la sfida tra la penultima e l’ultima della classifica che sono distanziate di 2 punti, il Brescia (a 2,30) e la Spal (a 2,95).

Chiuderà la domenica della “serie A” la partita dell’Olimpico tra l’Inter (a 2,25), che è avanti nelle quote Better, e la Roma (a 3,05), entrambe sono in un ottimo momento di forma. Lunedì ci sarà il big match tra la super favorita Juventus (a 1,68) e la Lazio (a 4,80) che chiuderà la 34esima giornata. Sul sito www.better.it e nelle ricevitorie il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata delle varie partite dei campionati Nazionali e Internazionali.

* Le quote sono soggette a variazioni

PressGiochi