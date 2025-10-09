Newsletter

09 Ottobre 2025

21 anni di Amministrazione di Sostegno: un confronto sul futuro della tutela dei giocatori patologici

A ventun anni dall’introduzione della Legge 6/2004 sull’Amministrazione di Sostegno, l’associazione And Azzardo & Nuove Dipendenze APS promuove un incontro formativo per riflettere sul ruolo e sull’efficacia di questo strumento

09 Ottobre 2025

A ventun anni dall’introduzione della Legge 6/2004 sull’Amministrazione di Sostegno, l’associazione And Azzardo & Nuove Dipendenze APS promuove un incontro formativo per riflettere sul ruolo e sull’efficacia di questo strumento nella tutela delle persone affette da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP).

L’evento, dal titolo “Legge 6/2004 – L’Amministrazione di Sostegno a favore del Giocatore d’Azzardo Patologico. 21 anni dalla legge istitutiva: Pro e Contro della misura di protezione del GAP”, si terrà il 15 ottobre 2025 a Gallarate (VA) presso l’Istituto Superiore Giovanni Falcone, in via Giacomo Matteotti 4.

L’incontro rappresenta un’occasione di dialogo e aggiornamento per operatori sociali, avvocati, psicologi, medici ed educatori impegnati nella cura e nella tutela delle persone con disturbo da gioco d’azzardo e delle loro famiglie.

Tra gli obiettivi principali:

  • condividere esperienze e riflessioni tra professionisti di diversi ambiti (sociale, sanitario, educativo e legale);

  • analizzare i punti di forza e i limiti dell’Amministrazione di Sostegno;

  • valutare nuove prospettive e strumenti per migliorare la protezione delle persone colpite dal GAP.

«Dopo oltre vent’anni è il momento di fermarci e riflettere: l’Amministrazione di Sostegno è davvero la misura più adatta per proteggere il giocatore e i suoi cari?» – afferma l’avvocato Giorgio Ferrari, Responsabile dell’Evento Formativo di And Azzardo & Nuove Dipendenze APS.
«Con questo incontro vogliamo aprire un dialogo franco e costruttivo tra chi lavora sul campo, per immaginare insieme nuove prospettive, anche alla luce delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento»

L’evento è accreditato per Assistenti Sociali e Avvocati.
Per iscrizioni e informazioni: eventoformativo15102025@gmail.com

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

