15 Minuti con PressGiochi. Il gioco riparte: ecco coma la pensano le imprese, la scienza e la politica

“Già da un mese avremmo potuto riaprire nel rispetto delle norme anti-contagio. Ora da parte dei Governatori regionali mi aspetto buon senso. Sul fronte dei protocolli le aziende del gioco si erano già portati avanti con i lavori. Non è stato facile chiudere, abbiamo aspettato troppo a riaprire. Continueremo, spero a lavorare al tavolo interassociativo aperti per chiedere la riapertura delle sale giochi. Si possono fare ancora tante cose insieme per tutto il settore”. E' quanto afferma Domenico Distante, presidente di Sapar commentando la decisione del Governo di riavviare le attività da gioco e il gioco nelle location generaliste.

