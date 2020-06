15 Minuti con PressGiochi. Banche e gioco pubblico, rispondono il dr. Scardovi e l’avv. Dagnino

Questa è la settimana nella quale le attività di gioco stanno riprendendo progressivamente ad operare in quasi tutta Italia e per questo abbiamo deciso di dedicare questo appuntamento con 15 Minuti con PressGiochi ad un tema più che mai attuale che con l'emergenza Covid19 ha rifatto sentire tutta la sua importanza alle aziende del gaming. Parliamo del tema dei rapporti tra operatori di giochi e istituti bancari. Sono sempre più frequenti le segnalazioni di attività che non solo non riescono ad ottenere finanziamenti dalle banche, anche quegli stessi finanziamenti previsti dai decreti di emergenza, ma che ricevono addirittura il rifiuto delle banche a gestire i loro conti....

