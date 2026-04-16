Gioco minorile a Napoli, Baselice (Osservatorio regionale): “Serve strategia nazionale e salto di qualità negli interventi socio-sanitari”

Napoli – Intervenendo al convegno di Napoli dedicato alla presentazione della ricerca “Valutazione del fenomeno del gioco minorile con vincita in denaro a Napoli”, il dott. Antonio Baselice, dell’Osservatorio regionale campano, ha sottolineato il valore dello studio come base per la definizione di politiche di intervento più efficaci e strutturate.

“Credo che la ricerca sia una grande risorsa per poter attuare strategie di intervento. Noi operatori del settore socio-sanitario dobbiamo fare un salto di qualità”, ha affermato Baselice, evidenziando come l’impatto del gioco online abbia profondamente modificato lo scenario di riferimento: “L’online ha scombussolato il settore”.

Secondo Baselice, la dimensione più rilevante del fenomeno non riguarda esclusivamente la vincita economica, ma la componente emotiva e comportamentale: “La questione più importante non è la vincita, ma l’adrenalina che scorre nelle vene”. A ciò si aggiunge anche una lettura legata al contesto sociale: “Il gioco può essere legato all’incertezza del futuro”.

Il rappresentante dell’Osservatorio regionale ha inoltre evidenziato la mancanza di una strategia nazionale organica di contrasto, sottolineando come a livello territoriale siano già state avanzate proposte concrete: “Quello che manca è una strategia nazionale d’intervento. L’Osservatorio regionale ha presentato un’agenda all’assessorato e alla nuova Presidenza della Regione Campania”.

Tra le priorità indicate figurano educazione, formazione del personale socio-sanitario e rafforzamento dei presidi di legalità. Particolare attenzione è stata rivolta anche al ruolo delle famiglie e alla prevenzione: “Bisogna lavorare sull’educazione, sulla formazione personale socio-sanitaria e sulla tutela della legalità. È fondamentale investire anche sulla formazione delle famiglie”.

Baselice ha quindi richiamato l’attenzione sui dati regionali, evidenziando come la Campania presenti una situazione di particolare esposizione al fenomeno: “La Campania è leader nel gioco online e questo deve far riflettere. L’allarme sul gioco minorile vede la regione in posizione di forte criticità. Gli adolescenti campani hanno un rischio doppio di cadere nel gioco rispetto ai coetanei di altre regioni”.

Infine, un riferimento alle politiche regionali già in essere: “La Regione Campania ha investito 4 milioni di euro nell’ultimo piano approvato lo scorso febbraio, con il sostegno ai servizi di presa in carico”. Tuttavia, ha concluso, “è necessario proseguire il lavoro avviato, con maggiore incisività e capacità di analizzare un quadro profondamente cambiato rispetto al 2020”, nel contesto del confronto scientifico e istituzionale ospitato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.

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