SBC Summit Malta 2026 affronta le grandi sfide del marketing moderno

SBC Summit Malta 2026 presenterà un programma interamente dedicato al marketing, pensato per aiutare i brand a ripensare le strategie di acquisizione e coinvolgimento in un contesto sempre più evoluto.

Con normative sempre più stringenti e una crescente diversificazione dei canali, il marketing si conferma una delle aree più complesse dell’industria del gioco. I team non competono più soltanto per l’attenzione, ma si muovono in uno scenario caratterizzato da vincoli e cambiamenti continui.

In programma il 29 e 30 aprile, l’evento vedrà la partecipazione di CEO, CMO e specialisti del marketing, chiamati ad affrontare le principali sfide del settore: dall’aumento dei costi di acquisizione all’evoluzione del comportamento dei giocatori, fino al ruolo sempre più centrale di intelligenza artificiale, dati e nuovi canali.

Il programma si articola in due esperienze distinte. Marketing Unplugged, in agenda mercoledì 29 aprile, approfondirà le strategie necessarie per affrontare le sfide più rilevanti del marketing, mentre Marketing in Action, giovedì 30 aprile, sarà dedicato a workshop pratici basati su casi concreti.

“Il marketing è oggi più sotto pressione che mai. I costi aumentano e il margine di errore si riduce”, ha dichiarato Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC. “Grazie a diversi formati di apprendimento, il palco dedicato al marketing consente ai partecipanti non solo di comprendere la teoria, ma anche di metterla in pratica secondo il proprio stile.”

Marketing Unplugged proporrà un mix di formati pensati per stimolare riflessione e interazione, tra cui conversazioni con CEO, masterclass e analisi dal vivo di campagne marketing.

Le sessioni analizzeranno l’ascesa di Malta come hub globale del gaming, offriranno strategie di leadership e marketing direttamente dai vertici aziendali e vedranno i CMO scomporre campagne reali sul palco. Gli esperti affronteranno inoltre temi come l’evoluzione del quadro normativo dell’intelligenza artificiale e il ruolo sempre più dinamico della ricerca online.

Tra i panel in programma:

Malta: la potenza globale del gaming

The CEO Chat Show: la leadership sotto i riflettori

AI sotto la lente: regolamentazione, responsabilità e nuove frontiere

Canali marketing – il delicato equilibrio tra investimenti e risparmi nel 2026–2027

The CMO Review: campagne sotto esame

SEO Trilogy

Marketing in Action sposterà invece il focus dalla strategia all’applicazione, con una serie di workshop interattivi che permetteranno ai partecipanti di sviluppare e testare framework immediatamente utilizzabili.

I partecipanti impareranno a creare messaggi coinvolgenti basati sullo storytelling, a costruire strategie di retention e fidelizzazione e ad analizzare il ruolo di branding e psicologia nel comportamento dei giocatori. Le sessioni mostreranno anche come l’uso di dati e intelligenza artificiale possa migliorare le performance delle campagne e generare vantaggi competitivi di lungo periodo.

Tra i workshop:

Media & Messaging: dalla vendita allo storytelling in un contesto regolato

Retention e loyalty: dal primo deposito al valore nel tempo

Branding e psicologia: conquistare mente, cuore e quota di mercato

Marketing guidato da AI e dati: costruire campagne più intelligenti

Tra gli speaker figurano Sam Behar (Marketing Director, Sky Gaming), Sean Bianco (Co-Founder, Gain Change), Conrad Bugeja (Head of SEO, LiveScore Group), Brian Christopher (CEO & Creator, BC Ventures), Alina Famenok (Growth & Partnerships Expert), Ivan Filletti (CEO, Gaming in Malta), Nikola Jellacic (CMO, Casumo), Jesper Kärrbrink (CEO, Immense Group), Karolina Moscicka (COO, BugsyEmpire), Francesco Postiglione (CEO, Casumo), Dmitry Starostenkov (CEO, Evenbet) e Marco Trucco (CMO, Immense Group).

SBC Summit Malta 2026 si terrà dal 28 al 30 aprile presso l’InterContinental Malta e riunirà circa 6.000 professionisti del settore. Oltre al programma marketing, la conferenza offrirà contenuti dedicati a prodotto e regolamentazione, oltre a due sale workshop focalizzate su affiliazione e leadership.

Biglietti

È possibile assicurarsi un posto con il VIP Event Pass, al costo di 600 euro, che include accesso completo a tre giorni di networking, conferenze ed esposizione.

Disponibile anche l’Expo+ Pass? al prezzo di 150 euro.

Operatori e affiliati possono richiedere un pass gratuito tramite le apposite procedure di accredito here.

.