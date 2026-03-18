10&Lotto: a Bellaria Igea Marina (RN) vinti 250mila euro

18 Marzo 2026 - 11:10
Maxi colpo nell’ultimo concorso del 10&Lotto di martedì 17 marzo, realizzato a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, con 250mila euro vinti grazie a 9 Numeri Extra. Si aggiunge
Maxi colpo nell’ultimo concorso del 10&Lotto di martedì 17 marzo, realizzato a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, con 250mila euro vinti grazie a 9 Numeri Extra. Si aggiunge un’altra vincita per l’ Emilia-Romagna, a Reggio Emilia sono stati vinti 20mila euro grazie a un 9.
La Lombardia si conferma particolarmente fortunata, con vincite complessive per 65.400 euro: 20mila euro a Talamona, in provincia di Sondrio, grazie a un 8; stessa cifra a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, con un 9 Oro; 15mila euro a Olgiate Olona, in provincia di Varese, grazie a un 6 Doppio Oro; infine Como festeggia 10.400 euro con un 7 Doppio Oro.
Premi anche in Campania, per un totale di 32mila euro: a Napoli vinti 20mila euro grazie a un 8 Doppio Oro, mentre a Capua, in provincia di Caserta, arrivano 12mila euro con un 6 Doppio Oro.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 876,8 milioni da inizio anno.
PressGiochi