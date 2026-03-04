AS.TRO lancia la nuova Sezione GADS per presidiare il riordino del gioco online

Il Direttivo AS.TRO ha deliberato l’avvio della nuova Sezione ASTRO GADS (Gioco a Distanza e Scommesse), rinnovata negli obiettivi e nella mission, con l’intento di rafforzare il presidio associativo sul

Il Direttivo AS.TRO ha deliberato l’avvio della nuova Sezione ASTRO GADS (Gioco a Distanza e Scommesse), rinnovata negli obiettivi e nella mission, con l’intento di rafforzare il presidio associativo sul comparto online in una fase cruciale per l’attuazione del riordino dopo l’assegnazione delle nuove concessioni.

La Sezione nasce per rappresentare in modo organico l’intera filiera del gioco a distanza, accompagnando le imprese nell’adeguamento al nuovo quadro regolatorio e affrontando le criticità applicative emerse in questa fase di transizione.

Responsabile della Sezione GADS è stato nominato Giuseppe Simone, mentre il ruolo di Portavoce è stato affidato all’Avv. Stefano Sbordoni.

La Sezione GADS opererà come struttura tecnica permanente con i seguenti obiettivi:

presidiare le tematiche regolatorie e applicative legate al riordino online;

supportare le aziende nelle criticità operative;

promuovere un confronto tecnico costante con le istituzioni e con ADM;

contribuire alla costruzione di un sistema digitale sostenibile, trasparente e competitivo.

Tra i primi ambiti di intervento rientrano i profili relativi alla tracciabilità degli strumenti di pagamento nei PVR, l’entrata in vigore delle nuove Regole Tecniche, le integrazioni B2B, la disciplina del live casino e dei jackpot di network.

“Con la nuova Sezione GADS rafforziamo il nostro impegno sul comparto online in un momento decisivo per il settore. Il riordino non è stato solo un passaggio normativo, ma una trasformazione strutturale del mercato. È nostro compito accompagnare le imprese in questa fase, offrendo rappresentanza, competenza tecnica e capacità di interlocuzione istituzionale. La Sezione GADS nasce per questo: essere un presidio stabile e qualificato del gioco a distanza e delle scommesse. Un in bocca al lupo al consigliere Giuseppe Simone ed un ringraziamento a Data Room Nexus, ad Adm e agli amici di CGIA Mestre perché se da oggi la nostra associazione ha uno strumento per conoscere e contrastare il gioco online illegale è anche grazie al loro ausilio e supporto” afferma Massimiliano Pucci, Presidente AS.TRO

“La Sezione GADS sarà uno strumento operativo al servizio delle aziende. L’obiettivo è affrontare in modo concreto le criticità applicative che stanno emergendo e costruire un dialogo tecnico costante con le Istituzioni e con ADM. Il comparto online è altamente regolato e tecnologicamente evoluto: serve un approccio competente, strutturato e continuativo. La Sezione lavorerà per garantire sostenibilità normativa e certezza operativa.” dichiara Giuseppe Simone, Responsabile Sezione ASTRO GADS

“In questa fase è fondamentale assicurare chiarezza interpretativa e coerenza applicativa delle nuove regole. La Sezione GADS sarà anche un luogo di elaborazione giuridica e di confronto, capace di fornire posizioni solide e argomentate. L’obiettivo è contribuire ad un’attuazione del riordino equilibrato, che tuteli il mercato regolato e rafforzi i principi di legalità e trasparenza.” Conclude Stefano Sbordoni, Portavoce Sezione ASTRO GADS

La nascita della Sezione GADS rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione di AS.TRO, che intende consolidare la propria presenza tanto nel comparto fisico quanto in quello online, in una visione integrata e orientata alla legalità, alla sostenibilità e alla competitività del settore.

