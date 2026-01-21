GOOD STAR: esperienza, ambientazioni e usabilità guidano la nuova fase di sviluppo

All’inizio del nuovo anno, Good Star – il game studio di PSM Tech – continua a rafforzare il proprio posizionamento nel settore del gaming online, con un portafoglio titoli in costante evoluzione. Abbiamo incontrato Lorenzo Stacchini, CEO di PSM Tech, per approfondire i driver che orientano la roadmap 2026.

Qual è oggi la direzione strategica di Good Star nel panorama del gaming online?

“La priorità è definire un’identità di prodotto coerente e riconoscibile. Puntiamo su contenuti immediati, visivamente curati e costruiti attorno a un’esperienza di gioco fluida. L’obiettivo è offrire un intrattenimento di qualità, intuitivo e accessibile a un pubblico internazionale, mantenendo un equilibrio tra creatività, innovazione e affidabilità tecnologica”.

Quali evoluzioni vedrà l’offerta GoodStar nel 2026?

“Stiamo completando il porting online dei nostri principali titoli AWP. È stato un passaggio rilevante, perché ci ha permesso di trasferire nel digitale il patrimonio di esperienza maturato nella produzione land-based, adattandolo alle esigenze del gioco online. Non si tratta di semplici conversioni: abbiamo rivisto interfacce, ritmo di gioco e ambientazioni per valorizzare al meglio il formato digitale, mantenendo però intatto il DNA dei prodotti originali”.

Quali elementi caratterizzano le nuove produzioni Good Star?

“Le ambientazioni rappresentano un asse strategico. Creiamo contesti narrativi coinvolgenti, con un livello di dettaglio che va dalla scelta delle palette alle animazioni contestuali, per favorire un’immersione naturale. Parallelamente poniamo grande attenzione all’interfaccia: leggibilità, semplicità e immediatezza sono fondamentali affinché il giocatore possa entrare nel gioco senza frizioni. Lavoriamo su micro-interazioni e tempi di risposta per ottenere un’esperienza intuitiva, ma allo stesso tempo ricca”.

Che contributo offre PSM TECH al processo di sviluppo?

“Forniamo un’infrastruttura tecnologica stabile e scalabile, che permette cicli di sviluppo rapidi e aggiornamenti continui. Questo consente a Good Star di concentrarsi sulla qualità artistica e sull’ottimizzazione dell’esperienza utente, con la sicurezza di poter contare su una piattaforma solida, performante e adatta alla distribuzione su più mercati”.

Quali sono le aspettative per i prossimi anni?

“Il mercato online evolve rapidamente, ma resta centrale la capacità di offrire giochi che combinino estetica, usabilità e affidabilità. Nel 2026 puntiamo a estendere ulteriormente il catalogo Good Star, valorizzando sia nuove produzioni native digitali sia l’esperienza maturata nel porting dei titoli AWP. La nostra ambizione è consolidare un modello distintivo, fondato sulla qualità dell’esperienza e su processi industriali sostenibili”.

