24 Ottobre 2025 - 15:22

10&Lotto: in Lombardia vincite per oltre 74mila euro

Il concorso del 10&Lotto ha premiato la Lombardia con diverse vincite. A Meda, in provincia di Monza e Brianza, sono stati vinti 40mila euro grazie a un 9, mentre a

24 Ottobre 2025

Il concorso del 10&Lotto ha premiato la Lombardia con diverse vincite. A Meda, in provincia di Monza e Brianza, sono stati vinti 40mila euro grazie a un 9, mentre a Seregno, sempre nella provincia di Monza e Brianza, la fortuna ha portato una vincita da 15mila euro con un 6 Doppio Oro. A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, arrivano 10.500 euro con un 2 Oro, e la serie si conclude a San Donato Milanese, anch’essa in provincia di Milano, dove un 6 Oro vale 8.750 euro.

Anche la Campania festeggia con due premi da 15mila euro ciascuno: uno centrato a Marigliano, in provincia di Napoli, con un 3 Doppio Oro, e l’altro a Perdifumo, in provincia di Salerno, grazie a un 6 Doppio Oro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 21,6 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo del 2025 a oltre 3,2 miliardi di euro.

 

