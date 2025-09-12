10&Lotto: il Veneto protagonista con vincite per oltre 50mila euro

Il concorso del 10&Lotto di giovedì 11 settembre premia il Veneto con la vincita più alta della giornata che è stata registrata a Cerea, in provincia di Verona, dove un fortunato giocatore ha centrato un “8 Oro” che gli ha fruttato 30mila euro. Sempre in Veneto, la città di Venezia festeggia due ulteriori premi: 12.600 euro vinti con un “1 Oro”, e 8mila euro con un “2 Doppio Oro”.

Da segnalare due premi da 15mila euro ciascuno per Lanciano, in provincia di Chieti, con un “6 Doppio Oro” e per Selva di Val Gardena, in provincia di Bolzano, grazie ad un “7 Doppio Oro”.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per un totale di 21,6 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo del 2025 a oltre 2,7 miliardi di euro.

PressGiochi