SBC Summit 2025 lancia i palchi Global Markets ed Emerging Markets

SBC Summit 2025 presenterà due nuovi palchi conferenziali – Global Markets ed Emerging Markets – pensati per offrire approfondimenti mirati sui singoli mercati regionali. L’evento, in programma dal 16 al 18 settembre, si prepara ad accogliere oltre 30.000 partecipanti provenienti da più di 130 paesi.

L’introduzione di questi nuovi spazi nasce in risposta alla significativa crescita internazionale registrata nel 2024: la partecipazione dall’America Latina è aumentata del 126%, dall’Asia dell’80% (con delegati da 30 paesi), dall’Africa del 45% (con 29 nazioni rappresentate) e dal Nord America del 127%. Per rispondere a questa espansione globale, SBC ha ampliato il proprio programma con palchi dedicati a mercati specifici, offrendo contenuti di alto valore e opportunità di networking mirate.

Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC, ha dichiarato: “SBC Summit è ormai un vero e proprio punto di incontro globale, quindi costruire un’agenda che rispecchiasse questa realtà è stato un passo naturale. Con l’aggiunta dei palchi Global Markets e Emerging Markets, offriamo contenuti specifici per mercato—e le lounge di networking collegate a ciascun palco consentono ai delegati di connettersi direttamente con le persone che stanno guidando la crescita in quelle regioni. Si tratta di proseguire le conversazioni iniziate sul palco con chi è realmente coinvolto in quei mercati.”

Palco Global Markets

Il palco Global Markets è pensato per gli operatori interessati a ottimizzare le proprie strategie in territori consolidati e di alto valore, dove i quadri normativi sono in continua evoluzione. Durante i tre giorni, i partecipanti potranno assistere a una serie di panel dedicati a regioni chiave come l’America Latina (incluso il Brasile), l’Europa Occidentale e il Nord America.

Martedì – Focus su America Latina e Brasile:

La giornata di apertura analizzerà il variegato panorama dell’America Latina, dalle opportunità post-regolamentazione in Brasile agli ultimi sviluppi in mercati come Messico e Perù. I panel riuniranno leader LATAM per discutere strategie di ingresso nel mercato, soluzioni di pagamento e modelli di partnership vincenti nei diversi contesti regolatori della regione.

Il secondo giorno sarà incentrato sull’evoluzione normativa in Europa Occidentale, con approfondimenti su come affrontare le sfide della compliance e sfruttare nuove opportunità. Si parlerà della crescita dei mercati illegali, della riforma normativa del gioco online in Italia, dell’inasprimento dei requisiti nei Paesi Bassi e del potenziale espansionistico in Finlandia e nei paesi nordici.

L’ultima giornata esaminerà le opportunità di espansione negli Stati Uniti dopo la rapida crescita dell’iGaming in vari stati. Si discuterà dell’emergere di modelli alternativi di scommessa, tra cui sweepstakes, prediction markets e il crescente interesse per le scommesse peer-to-peer.

Palco Emerging Markets

Il palco Emerging Markets sarà dedicato alle regioni più promettenti che stanno generando fermento nel settore. Verranno trattati Africa, Eurasia, Medio Oriente e Asia, con focus su mercati in espansione, riforme normative e innovazioni tecnologiche.

Martedì – Innovazione in Africa:

La giornata di apertura esplorerà strategie mobile-first che stanno trasformando il panorama del gaming in Africa. I panel affronteranno le sfide infrastrutturali nei pagamenti, come coinvolgere efficacemente gli stakeholder locali e l’importanza della tutela del giocatore nella regione.

Il secondo giorno analizzerà le opportunità di crescita in Eurasia, con particolare attenzione a Caucaso, Asia Centrale e Balcani. Si discuterà anche dell’evoluzione del quadro normativo nel Medio Oriente, con focus sugli sviluppi negli Emirati Arabi Uniti verso un’eventuale regolamentazione del gioco.

La giornata conclusiva sarà dedicata alle strategie di ingresso nei diversi mercati asiatici, con sessioni su percorsi di licenza, localizzazione culturale e strategie per una crescita sostenibile e a lungo termine in mercati chiave come India, Filippine e Macao.

I palchi Global Markets e Emerging Markets rappresentano due dei sei spazi conferenziali previsti allo SBC Summit 2025, che includono anche palchi dedicati a tecnologia, affiliazione, protezione del giocatore, e il palco principale Super Stage.

Le informzioni sono visibili sul sito di SBC Summit, è possibile scegliere tra tre tipologie di pass: VIP Event Pass, Expo+ Pass o Expo Only Pass. Si prega di notare che il Pass Expo Only non include l’accesso ai panel della conferenza.

Operatori e affiliati potrebbero avere diritto a un pass gratuito: è sufficiente fare richiesta e attendere fino a tre giorni lavorativi affinché il team elabori la domanda.

