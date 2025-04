IGE. Buechele (Novomatic Italia): “Cambiare la cultura del gioco lavorando sul tema del gioco responsabile”

Si parla di sostenibilità aziendale, crescita ed innovazione nella prima giornata di Ige 2025. “I programmi ESG fanno da anni parte della nostra identità aziendale. Facciamo tante bellissime cose, ma una cosa è raccontarla una cosa è cambiare l’immagine del settore anche attraverso i mass media. Il settore non rispecchia il valore che le nostre aziende hanno. Abbiamo la responsabilità di raccontare e creare una cultura diversa del comparto.

Come operatori europei sul fronte normativo non vediamo ancora un orizzonte per quanto riguarda un eventuale regolamentazione eurounitaria, ma ci adeguiamo ai vari Paesi. In Italia c’è poca armonia tra la regolamentazione dei vari prodotti di gioco e i cambiamenti sono troppo lenti. Dobbiamo riconoscere che si tratta di un settore non facile da gestire e ADM in questi venti anni ha fatto un buon lavoro.

Nel futuro, quello che potrà fare la differenza, sarà lavorare per una cultura del gioco consapevole”.

Lo ha dichiarato Markus Buechele Ceo di Novomatic Italia in occasione di Ige 25.

PressGiochi