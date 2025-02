Si conclude Enada 2025: a Rimini l’hub di riferimento per l’industria del gioco e dell’intrattenimento

Cala il sipario sulla 37esima edizione di Enada Primavera, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata all’industria del gaming e dell’amusement e promossa da SAPAR.

(registratorispetto alla precedente edizione) conferma Enada Primavera come il marketplace di riferimento nel Sud Europa e nell’area mediterranea per l’intera industria del gioco e dell’intrattenimento, oltre che un appuntamento immancabile nelle agende di operatori professionali e di aziende italiane e straniere: quest’anno sono raddoppiate, infatti, le aziendee provenienti da Cina, Cipro, Israele, Malta, Germania, Regno Unito, Spagna, Taiwan.Soddisfazione, dunque, tra aziende e visitatori trade che si sono incontrati tra i padiglioni del quartiere fieristico riminese: tante le novità, a ulteriore conferma della dinamicità del comparto, presentate nel corso di tre intense giornate di business, networking professionale e aggiornamento normativo grazie al contributo di aziende, esperti, associazioni e istituzioni.Tra i padiglioni della, in contemporanea, si è tenuta come di consueto la 7edizione di, sezione dedicata all’intrattenimento senza vincite in denaro.

Anche quest’anno è stato ricco il programma convegnistico di Enada Primavera, inaugurata nella giornata di lunedì 17 con l’evento di opening alla presenza del presidente EUROMAT Jason Frost, del presidente SAPAR Domenico Distante, della direttrice Ufficio Apparecchi da intrattenimento di ADM Elisabetta Poso, dell’assessore alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane, servizi civici e toponomastica, legalità, rapporti con il consiglio comunale del Comune di Rimini Francesco Bragagni e del presidente di IEG Maurizio Ermeti.

Nel pomeriggio del primo giorno si è poi tenuto il convegno curato da SAPAR, che ha puntato i riflettori sullo stato attuale del gioco pubblico in Italia.

Enada Primavera 2025 ha proposto anche la seconda edizione dell’Innovation District con la main partnership di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – sezione dedicata a tecnologie, servizi e soluzioni per l’industria del gaming e dell’amusement: durante la prima giornata sono stati consegnati i ‘Lorenzo Cagnoni Awards’ a SEMNOX SOLUTIONS LIMITED e ASSIMOX Money Mox per i migliori prodotti innovativi e a REVOLT e BLASTER FOUNDRY come migliori start-up.

Nel corso delle tre giornate si è svolta anche la 4ª edizione del JJP Pinball Fest Enada by Luxury Games, il torneo di flipper sportivo organizzato da Luxury Games in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica Ifpa Italia e che ha permesso di guadagnare punti per il World Pinball Player Rankings (WPPR): il primo premio del torneo è stato assegnato a Pablo Della Nanna, secondo posto per Devis Pierantozzi, terzo per Gabriele Tedeschi e quarto posto per Fabio Squadrani.

Appuntamento al 2026 con la 38ª edizione di Enada Primavera e l’8ª di Rimini Amusement Show.