Gioco Legale, serve una riforma: alla Camera un incontro per parlare di come riordinare l’offerta

Gioco Legale, serve una riforma. Questo il titolo dell’evento organizzato dalla Fondazione Bruno Buozzi e dall’Intergruppo parlamentare per la sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo questa mattina alla Camera dei Deputati. “La delega affidata al Governo per la riforma del settore del gioco prevede il raggiungimento di un rinnovamento del settore stesso. Ma restano solo 6 mesi e crediamo non sia giusto affrontare questo tema con un prolungamento dei tempi della delega. Serve agire con velocità e non rinviare i tempi. Ricordiamo 9711 aziende e 100mila lavoratori che operano in questo mercato, ma c’è difficoltà ad intervenire tra Stato e Regioni. Stiamo vivendo una fase nuova, un cambiamento radicale e non dobbiamo accontentarci di vivere alla giornata ma dobbiamo affrontare i problemi” ha dichiarato in apertura il sen. Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi.

“L’offerta di gioco va gestita in modo da non far crescere il gioco patologico ma di prevenirlo. Nei primi 7 mesi del 2024 la raccolta è stata di 90 miliardi, con una spesa di 12 miliardi, secondo i dati forniti in autunno alla Camera dal Mef. In quella risposta il Mef aveva calcolato una spesa di 3 euro al giorno a persona. Si parla di tanti soldi, ma si deve avviare una riflessione diversa su questi dati. Si deve mettere nella giusta attenzione chi gioca e perde tanti soldi, che ha una dipendenza. L’approccio all’analisi del problema deve essere meno aritmetico, e dobbiamo gestire l’offerta in funzione di prevenire la diffusione del gioco problematico” ha dichiarato Giancarlo Iodice della stessa Fondazione.

“Il Gruppo che coordino – ha dichiarato Angela Bravi per la Conferenza delle Regioni – si basa su studi e esperienze sviluppate in campo nazionale ed internazionale. E’ importante che le priorità che perseguano la tutela della salute non siano compromesse a favore di altri interessi, come quello erariale. Se l’invarianza del gettito erariale va perseguita, allora vanno attivate strategie diverse rispetto a quelle della crescita della platea dei giocatori. Nel 2022 la raccolta è stata di 136 mld, il Fondo per SSN era di 119 mld. Questo ci fa comprendere l’entità delle cifre di cui parliamo.

Il venir meno alle esigenze della tutela della salute è uno dei pericoli maggiori nella gestione del settore. La riforma è già iniziata e alcune indicazioni valide per tutta l’offerta di gioco già sono state approvate. La Conferenza Unificata aveva fatto alcune richieste in quella sede ma nessuna delle richieste è stata accolta. Penso al divieto di pubblicità, all’Osservatorio sul gioco che invece è stato azzerato in virtù di una Consulta, la richiesta di una relazione al Parlamento. Ora si discute la riforma del settore del gioco fisico. Non è vero che la diffusione del gioco online rende marginale la riforma del gioco fisico, perché entrambi i canali sono diffusi. Abbiamo approvato un documento di proposte per il tavolo tecnico costituito in Conferenza. Sul versante sociosanitario riteniamo che non si può puntare solo sulla consapevolezza dell’individuo ma operare anche su condizioni di contesto come la riduzione degli apparecchi, la dislocazione dei punti di offerta che tenga conto dei parametri territoriali evitando l’aggregazione nelle periferie, la qualificazione di tutti i punti di offerta, individuazione di luoghi sensibili evidenziando almeno scuole, strutture di cura e assistenziali, centri anziani, giovanili come oratori e inoltre le distanze minime non inferiore ai 300 metro. Inoltre, gli orari non superiori a 13 ore con fasce orarie di interruzione”.

