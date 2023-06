Giochi e Fisco: ad aprile da slot e Vlt entrate per 516 milioni

Nel periodo gennaio-aprile 2023 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 150.907 milioni di euro (+4.809 milioni di euro) +3,3% rispetto allo stesso

Nel periodo gennaio-aprile 2023 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 150.907 milioni di euro (+4.809 milioni di euro) +3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel solo mese di aprile 2023 si registrano entrate totali per 37.738 milioni di euro (+8,1%).

Per quanto riguarda le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 72.427 milioni di euro (+5.026 milioni di euro, pari a +7,5%), quello Ires è risultato pari a 1.963 milioni di euro (+742 milioni di euro, pari a +60,8%).

Passando alle imposte indirette le entrate Iva sono di 47.792 milioni di euro (+2.385 milioni di euro, pari a +5,3%), di cui 41.266 milioni di euro (+2.549 milioni di euro, pari a +6,6%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni, e 6.526 milioni di euro (-164 milioni di euro, pari a -2,5%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni. Calano, invece, l’imposta di bollo (- 80 milioni di euro), l’imposta sulle assicurazioni (-62 milioni di euro) e l’imposta di registro (-19 milioni di euro).

Nei primi sei mesi dell’anno, inoltre, il gettito derivante dall’attività di accertamento e controllo si è attestato a 3.511 milioni (-622 milioni di euro, pari a –15,0%) di cui: 1.694 milioni di euro (-766 milioni di euro, pari a –31,1%) sono affluiti dalle imposte dirette e 1.817 milioni di euro (+144 milioni di euro, pari a +8,6%) dalle imposte indirette.

Giochi: le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 2.746 milioni di euro (-2.108 milioni di euro, pari a -43,4%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotterie e delle altre attività di gioco) è di 2.477 milioni di euro (-2.166 milioni di euro, pari a -46,7%).

Gennaio – aprile 2023 – Le entrate degli apparecchi da gioco tra gennaio e aprile ammontano a 2.053 mln di euro (+5%) rispetto a gennaio-aprile 2022 per 98 milioni di maggiori entrate. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle attività di gioco sono pari a 238 mln (+124,5%).

Il solo mese di aprile – Analizzando per competenza, i soli dati del mese di aprile 2023, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 516 mln con il 4,5% in più rispetto a aprile 2022 quando il Tesoro incassava 494 mln. I proventi derivanti dalle attività di gioco sono pari a 60 mln (+122,2%).

Nota: Dall’anno 2023 sono state introdotte alcune modifiche ai criteri di registrazione contabile di bilancio delle entrate tributarie e extratributarie. In particolare il capitolo relativo al gioco del lotto, che fino al 2022 faceva parte delle entrate tributarie (cap. 1801), categoria delle imposte indirette, nel 2023 viene considerato entrata extratributaria. Al contrario le entrate relative alla ritenuta sulle vincite del gioco del lotto, prevista dall’art. 1, comma 488, della Legge 30 dicembre 2004, n.311 (capitolo 2328) che, sino al 2022 veniva considerata entrata extratributaria, dal 2023 è classificata tra le entrate tributarie, categoria delle imposte dirette.

