10&Lotto: vinti a Schio (VI) 500mila euro

Il 10&lotto del 17 aprile premia il Veneto con due maxi vincite per il valore complessivo di 750mila euro. In particolare a Schio, in provincia di Vicenza, sono stati vinti 500mila euro grazie ad un ‘sei’ oro, a Rubano, in provincia di Padova, invece arriva un ‘nove’ Oro da 250mila euro.

A Palermo un fortunato giocatore viene premiato con 50mila euro, frutto di un ‘nove’ Oro, in Calabia doppia vincita, a Cosenza sono stati vinti 25mila euro con un ‘sei’ Oro, a Corigliano Rossano (CS), 20mila euro centrati con un ‘otto’ Doppio Oro.

Spiccano anche le vincite realizzate in Lombardia, ad Erba, in provincia di Como, arrivano 15mila euro a cui si aggiungono i 7.500 euro vinti a d Alzano Lombardo (BG) e i 7mila euro andati a Bergamo.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,2 miliardi da inizio anno.

PressGiochi