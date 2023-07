10&Lotto: vinti 30mila euro a Manduria (TA) e a Bovalino (RC).

Con il concorso del 10&Lotto del 20 luglio, arrivano due vincte da 30mila euro ciascuno che premiano Manduria, in provincia di Taranto, e Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, entrambi

Con il concorso del 10&Lotto del 20 luglio, arrivano due vincte da 30mila euro ciascuno che premiano Manduria, in provincia di Taranto, e Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, entrambi grazie ad un ‘otto’ Oro. Per la Calabria da segnalare anche i 6mila euro vinti a Plataci, in provincia di Cosenza, con un ‘sei’ Doppio Oro, ad Aprilia, in provincia di Latina, invece si festeggia un ‘sei’ Oro da 12.500 euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 20,2 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.134 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi